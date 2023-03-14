شكرا لقرائتكم خبر عن زغرودة ودمعة فرح.. شاهد سعادة الفائزين فى قرعة الحج بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إطلاق الفائزين بقرعة الحج التي أجرتها مديرية أمن كفر الشيخ الزغاريد، ودخول البعض في نوبات بكاء الفرحة عقب إطلاق أسمائهم، وترديد التلبية، "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

وكانت فتحية محمد إحدى السيدات عقب الإعلان عن اسمها بالفوز بقرعة الحج فوجئت الجميع ببكاء شديد ونطقت قائلة:"الحمد لله..أحمدك يارب..لبيك اللهم لبيك" فيما دخلت في نوبة بكاء من الفرحة، ونفس الأمر فوجئ الحاضرين بسيدة أخرى انتابتها حالة هستيرية من الفرحة بعد الإعلان عن اسمها مشددة "أحمدك يارب..أحمدك يارب".

تولى العميد محمد القرضاوي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن كفر الشيخ، تولى الإعلان عن أسماء الفائزين بقرعة الحج للموسم الهجري 1436 من خلال مكبرات الصوت الداخلية للقاعة مع إعلان الأسماء عبر شاشة عرض داخلية.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد ذكري، مفتش الداخلية، واللواء أشرف النويشي، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ.

بدأت مراسم إجراء القرعة بآيات من الذكر الحكيم، وتلاها كلمة اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، وأعقب ذلك إجراء القرعة والإعلان عن أسماء الفائزين على مستوى المركز والأقسام الشرطية بمديرية أمن كفر الشيخ.