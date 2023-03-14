شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مواعيد غلق المحال والمولات خلال رمضان.. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" إعلان مواعيد غلق المحال والمولات خلال رمضان الساعة الثانية صباحا.. خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى.. استثناء الصيدليات والسوبر ماركت ومحال الدواجن والأفران من مواعيد الإغلاق واستمرار خدمة «التيك أواى» وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.. بدء التطبيق يوم 22 مارس الجارى.. و«مدبولى» يوجه الوزراء المعنيين بمتابعة توافر السلع مع اقتراب رمضان.

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