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ادخار 1000 جنيه سنويا لكل سيدة لديها طفلان وحتى بلوغها الـ45 عاما.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

 

 

 

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والمالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

 

يأتى توقيع البروتوكول تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى بتقديم الدولة دعم مالى ثابت للمرأة   

 

ستنشئ المالية حساب لصالح المشروع القومى ضمن حساب الخزانة الموحد

 

المالية ستدخر مبلغ 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى لتحصل على المبلغ كامل بعد بلوغها سن الـ45 عاما 

 

يشترط التزام السيدة بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية

 

يسقط حق السيدة فى المطالبة بأية مبالغ مالية فى حال إنجابها الطفل الثالث

 

حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك فى البرنامج وفقا لعدة محددات

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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