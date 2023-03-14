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شكرا لقرائتكم خبر عن ادخار 1000 جنيه سنويا لكل سيدة لديها طفلان وحتى بلوغها الـ45 عاما.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والمالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية
يأتى توقيع البروتوكول تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى بتقديم الدولة دعم مالى ثابت للمرأة
ستنشئ المالية حساب لصالح المشروع القومى ضمن حساب الخزانة الموحد
المالية ستدخر مبلغ 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى لتحصل على المبلغ كامل بعد بلوغها سن الـ45 عاما
يشترط التزام السيدة بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية
يسقط حق السيدة فى المطالبة بأية مبالغ مالية فى حال إنجابها الطفل الثالث
حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك فى البرنامج وفقا لعدة محددات