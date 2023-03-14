شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل وفدا إيطاليا رفيع المستوى برئاسة أنطونيو تايانى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترحيب مصر بالمسئولين والشركات الإيطالية، التي تمتلك رصيداً كبيراً من العمل المثمر في مصر، منوهاً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي على جميع الأصعدة، وهو ما ثمنه الجانب الإيطالي مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادي، من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية في مصر لاسيما في مجالات الزراعة والغذاء، في ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة الراهنة، التي يعاني فيها العالم من أزمات متتالية في هذا الصدد.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في هذا اللقاء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وفداً إيطالياً رفيع المستوى



الرئيس السيسى يستقبل وفدا إيطاليا رفيع المستوى (1)

الوفد الإيطالى برئاسة "أنطونيو تايانى" نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى

الوفد الإيطالى ضم "آنا ماريا بيرنينى" وزيرة الجامعات والبحث العلمى والسفير "ريكاردو جواريليا" أمين عام وزارة الخارجية

تواجد عدد من مسئولى كبرى الشركات الإيطالية العاملة فى عدة مجالات بالإضافة إلى السفير الإيطالى بالقاهرة

زيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا للقاهرة على رأس بعثة تجارية موسعة من كبرى الشركات الإيطالية



الرئيس السيسى يستقبل وفدا إيطاليا رفيع المستوى (2)

الزيارة تأتى فى إطار علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وإيطاليا والإرادة السياسية القوية لدى الجانبين

الرئيس السيسى أكد ترحيب مصر بالمسئولين والشركات الإيطالية، التى تمتلك رصيداً كبيراً من العمل المثمر فى مصر

الرئيس أشار إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادى على جميع الأصعدة

الجانب الإيطالى لفت إلى أن هذه الزيارة تأتى تفعيلا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين