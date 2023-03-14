شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الصحة العرب يوافق بالإجماع على مقترح مصر بتأسيس وكالة عربية للدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجلس وزراء الصحة العرب وافق بالإجماع، من حيث المبدأ على مقترح مصر بإنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد)، ومقرها جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة 58 لمجلس وزراء الصحة العرب، اليوم الثلاثاء، بالجزائر، برئاسة وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي، ومشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان رئيس المكتب التنفيذي.

وسيتم عرض هذا المقترح، الذي تم الموافقة عليه من حيث المبدأ، على اجتماع الهيئات العربية المعنية بالدواء؛ لمناقشة التفاصيل الفنية، ومن ثم إحالتها إلى مجلس وزراء الصحة العرب في دورته القادمة.

كما أكد المشاركون في المجلس أهمية إبقاء واستمرار مقر المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالأيدز (UNAIDS) بمقر جمهورية مصر العربية، لدعم جهود الدول العربية لمكافحة الأيدز ودعم تحقيق الأمن الصحي العربي.

فيما اعتمد مجلس وزراء الصحة العرب القرارات التي تم إقرارها من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، والذي انعقد أمس /الاثنين/.