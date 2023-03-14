شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وزارة الداخلية توجه قوافل خدمية وغذائية لأهالي شمال سيناء (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، نظمت وزارة الداخلية قافلة لبيع المواد الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لأهالي شمال سيناء، كما وفرت قوافل خدمية لتقديم مصدرات الأحوال المدنية وتراخيص المرور، كما تم تنظيم زيارات لعدد من المدارس وتوزيع هدايا على الطلبة وجامعة العريش، واستخراج مصدرات الأحوال المدنية لطلبتها.