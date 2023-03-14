شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين: السلع متوافرة ولا تقلقوا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن هناك 552 شادر للسلع لمعارض اهلا رمضان في المحافظات، موجها رسالة للمواطن المصرى، قائلا: "نوفر السلع والحمد لله السوق والاحتياطات تكفينا لشهور قادمة فلا نريد أن يكون هناك تكالب.. مش هنسيب أى سلع تخلص كافة السلع متوفرة"، موضحا أن معرض أهلا رمضان الرئيسى يتضمن 126 جناح لكافة الشركات، وأن المعرض يتضمن كافة السلع ، مشيرا إلى أنه اطمئن على توافر السلع بأسعار مخفضة تصل لنسبة 50% لبعض السلع.

وافتتح الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية.

وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان" بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، كما خصصت وزارة التموين أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلا رمضان"، حيث يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين فى المتوسط من 4.5 إلى 6 أشهر.