شكرا لقرائتكم خبر عن قمر شعبان فى التربيع الأخير اليوم ويزين السماء فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضيء قمر التربيع الأخير لشهر شعبان بسماء مصر والوطن العربي بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، ويشاهد بسهولة بالعين المجردة .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة (02:08 صباحًا بتوقيت جرينتش)، وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صباح الأربعاء وسيبقى مشاهدًا في السماء إلى يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي.

وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس إستعدادا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر رمضان المبارك.