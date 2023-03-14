شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات امتحانات الرياضيات وتوزيع الدرجات للصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب التعليم العام وطلاب المنازل والمسجونين ونزلاء المستشفيات.

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات الصف الأول الثانوي لطلاب التعليم العام الفصل الدراسي الثاني 2023 وهي كالتالي:-

- الأجزاء المخصصة للإطلاع فقط لا يمتحن فيها الطالب.

- تتكون الورقة الامتحانية من ستة أسئلة (4 أسئلة موضوعية و2 سؤال مقال) والأسئلة الموضوعية منها ثلاثة كل منها يتكون من سبع مفردات ويخصص لكل سؤال 7 درجات.

- وسؤال موضوعي يتكون من 6 مفردات ويخصص له 6 درجات، وسؤالين مقال أحدهما جبر بدرجتين، والثاني هندسة بثلاث درجات.

- تصحيح الورقة الامتحانية من 32 درجة.

- بالنسبة لطلاب المنازل والسجونين ونزلاء المستشفيات ومن في حكمهم وتصحح الورقة الامتحانية من 32 درجة ثم تضرب 5/4 للحصول علي درجة الطالب من 40 درجة.





مواصفات مادة الرياضيات الصف الثاني الثانوي- الأجزاء المخصصة للإطلاع فقط لا يمتحن فيها الطالب.

- تتكون الورقة الامتحانية من ستة أسئلة (3 أسئلة موضوعية و2 سؤال مقال) والأسئلة الموضوعية منها سؤالين كل منها يتكون من سبع مفردات ويخصص لكل سؤال 7 درجات.

- وسؤال موضوعي يتكون من 6 مفردات ويخصص له 6 درجات، وسؤالين مقال أحدهما جبر بدرجتين، والثاني هندسة بثلاث درجات.

- بالنسبة لطلاب المنازل والسجونين ونزلاء المستشفيات ومن في حكمهم وتصحح الورقة الامتحانية من 24 درجة ثم تضرب 5/4 للحصول علي درجة الطالب من 30 درجة.