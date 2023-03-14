شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وتضم الدورة الثالثة من الجائزة ولأول مرة؛ النسخة الأولى من منظومة جوائز التميز الداخلي والتي تم تنفيذها في 5 جامعات وبعض الوحدات الخدمية الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق جائزة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" والتي تم الإعلان عنها في يوم المرأة المصرية بحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتكون الفئة رقم 20 من فئات الجائزة.
يشار إلى أن جوائز مصر للتميز الحكومي تضم في دورتها الثالثة 20 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسي والفردي، حيث تشمل جوائز التميز المؤسسي؛ جائزة المؤسسة المتميزة والتي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز، مدينة، حي، قرية)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية (مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، مكاتب التموين، مكاتب الصحة، مكاتب ومراكز التأهيل الاجتماعي، المراكز التكنولوجية)، كما تضم جوائز التميز المؤسسي جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، بالإضافة إلى جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة. وتضم جوائز التميز الفردي؛ جائزة القيادات المتميزة (رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة)، وجائزة أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل حكومي.