شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى حذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة للعام 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن المقررات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة كما هي دون حذف أي أجزاء منها، على أن يؤدي الطلاب الامتحانات في شهر يونيو 2023 في جميع أجزاء المقررات الدراسية كاملةً، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.