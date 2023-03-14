شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: لا صحة لإزالة كوبرى حديث الإنشاء فى العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، بيانا إعلاميا بشأن الرد على المزاعم التى وردت عبر أحد الفيديوهات التى نشرها أحد المواقع الإلكترونية المغرضة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحت عنوان "إزالة أحد الكبارى حديثة الإنشاء بمدينة العلمين الجديدة" (كوبرى دائرى العلمين ).

وقالت الهيئة العامة للطرق والكبارى، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، ولا يوجد إزالة لأحد الكبارى بالعلمين الجديدة، مؤكدة أنه بشأن الكوبري المشار اليه في الفيديو فإن الهيئة توضح الحقائق الآتية:

1. هذا الكوبري تم إنشائه سنة 2019 بخلوص رأسي (فرق الارتفاع) قدره 6 م طبقا لمعايير ومواصفات الكباري على الطرق .

2. فى إطار إنشاء مشروع القطار السريع HSR ، وبسبب تعارض الخلوص الرأسي (فرق الارتفاع) المطلوب للقطار السريع مع كوبري البحيرات - العلمين أعلي السكة الحديد، والذي يتطلب رفع الكوبري القائم الآن بمقدار 3م لتحقيق الخلوص الرأسي (فرق الارتفاع) المطلوب لمرور القطار الكهربائي السريع من اسفله، وهو الأمر الذي يتطلب تكسير جزء من البلاطة العلوية بطول اجمالي 88 م مع الابقاء على الاعمده والاساسات وإعاده استخدامها وإنشاء بلاطة جديدة في المنسوب المطلوب لهذا الجزء فقط والابقاء على باقي الكوبري كما هو .

3. سيتم انزال الكمرات الخرسانية سابقة الصب لاعادة استخدامها مع الابقاء على الاساسات والاعمدة لرفع الكوبرى للمنسوب المطلوب واعادة رفع الكمرات وصب البلاطة العلوية مرة أخري.

4. الطول المزمع تكسيره للبلاطات العلويه فقط هو 88 م والطول الاجمالى للكوبرى 665 م وهو ما يمثل 14٪، وسيتم استخدام باقي عناصر الكوبري مرة أخري.

وأهابت وزارة النقل بالمواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والادعاءات الباطلة التى تهدف إلى إحداث بلبلة للرأي العام واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.