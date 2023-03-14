شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحذر المزارعين من رى محصول القمح اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن اليوم هو ذروة التقلبات الجوية ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا وتصل إلى حد السيول وتكون رعدية أحياناً على "طابا – نويبع – دهب - شرم الشيخ - رفح – العريش - سانت كاترين -الطور - الغرقة – الزعفرانة - راس سدر - راس غارب - مرسى علم".

أضاف فيهم أن فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة مستمرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناه وشمال ووسط الصعيد يصاحبها سماع دوى الرعد على بعض المناطق، وتقل حدة الأمطار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري لتكون خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على جميع الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد ويزيد نشاط الرياح من الإحساس ببرودة الطقس و تنتهي هذه الحالة تماماً غداً الأربعاء .

وحذر فهيم من ري القمح تماماً سواء وجه بحري أو الصعيد و تأجيل الري لمحاصيل الدلتا ومدن القناة ، والتوقف عن الرش في معظم المناطق و احكام الاربطة على الصوب والانفاق في مناطق غرب الدلتا والظهير الصحراوي الغربي في كل المناطق و ضرورة التهوية للإنفاق لمحاصيل الخضر وعدم استعجال كشف بلاستيك في الظهير الصحراوي لمصر الوسطى او والصعيد.