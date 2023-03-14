شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجومائية حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية.

كما أكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى بيانها ارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية، وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.