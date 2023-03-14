شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجومائية حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية.
كما أكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى بيانها ارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية، وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
كما أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية .
ويقوم مديرى الموانى بالمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .