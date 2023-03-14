شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تدعو الطلبة العائدين من أوكرانيا للتسجيل لبحث إمكانية عقد امتحان تحديد مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب العائدين من أوكرانيا ولم يتقدموا لامتحانات تحديد مستوى سابقة، بسرعة التسجيل لحصر أعداد العائدين والراغبين في إجراء الامتحانات، لبحث إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة.

وحثت الوزارة الهجرة العائدين من أوكرانيا، الذين لم يتقدموا لإجراء امتحانات تحديد المستوى مسبقا، ضرورة التسجيل خلال الفترة من اليوم 13 مارس وحتى السبت المقبل 18 مارس، وتشمل: "الاسم رباعيًا، كلية الدراسة في أوكرانيا، السنة الدراسية"، وذلك لحصر الأعداد وبحث إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة، وذلك من خلال الرابط التالي:

‏https://forms.gle/AYrGivPHNmUF6gKA8

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة السياسية بالطلبة المصريين الدارسين بالخارج ورعايتهم في ظل التحديات التي تفرضها المستجدات على الساحة العالمية.