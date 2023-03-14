شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 20-25 عقدة جنوبية وارتفاع الأموج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.
وتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار السحب الركامية الممطرة على طول السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا.
وأضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع تجدد الأمطار على مناطق من القاهرة وجنوب الوجه البحرى خلال الفترة القليلة القادمة.
ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة قد تكون متوسطة على بعض المناطق على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء و محافظة البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا على طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ والطور وسانت كاترين ورفح ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على شمال ووسط الصعيد.