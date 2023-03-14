شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث وصلت شدة الرياح 26 عقدة غربية، وارتفاع الامواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا .

وأكدت موانئ البحر الأحمر في بيان لها، أنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .