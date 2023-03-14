شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ملتقى توظيف لذوى الإعاقة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن تنظيم مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية لملتقى التوظيف الرابع لذوى الهمم بمقر المديرية، وترشيح عدد 39 من راغبي العمل من إجمالى 51 متقدما من ذوى الهمم للعمل، بالتعاون مع 8 شركات.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء جرى تنظيم مقابلات لجميع المتقدمين واستخراج شهادة القيد لهم ، تمهيداً لتعيينهم داخل مواقع العمل بتلك الشركات، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بشأن الاستمرار في تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم لدمجهم داخل المجتمع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت تقريراً من محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، أكد فيه على التزام المديرية بتعيين المتقدمين للوظائف وضمان كافة مستحقاتهم المالية والاجتماعية وأنه سوف يتم متابعتهم في أماكن العمل بعد التعيين ،كما حضر مسئولي الموارد البشرية بـ 8 شركات، وأضاف وكيل المديرية :جرت مقابلات لجميع المتقدمين واستخراج شهادة القيد لهم ، وذلك للبدء في إجراءات تعينهم بالشركات علي أن يكون مكان العمل ملائم لهم وجارى اتمام اجراءات التعيين، وتم الاتفاق علي جميع مستحقاتهم المالية وايضا توفير الرعاية الكاملة لهم وتشغيلهم بأماكن مناسبه وملائمة لهم ودمجهم في سوق العمل.