شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة مرورية بالجيزة.. محاور جديدة تخفف الضغط على الهرم وتقلل زمن الوصول لـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الجيزة طفرة واسعة في مشروعات الطرق والكباري، على رأسها محور عمرو بن العاص الجديد ثانى محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ومحور الفريق كمال عامر الجدير أكبر محور عرضي في الجيزة؛ لزيادة انسيابية الحركة المرورية فى إقليم القاهرة الكبرى والربط مع المشروعات التنموية والاستثمارية الجارية، وذلك فى إطار رؤية تطوير المحاور والطرق بالمناطق التى تعانى من كثافات مرورية.

محور 26 يوليو

يعد محور 26 يوليو الذي يربط بين مدينتي القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر، كما يربط بين الطرق الإقليمية مثل القاهرة/الإسكندرية، أحد أهم المحاور المرورية التي تشهد تطويرا شاملا، يستهدف توسعة حاراته المرورية ورفع كفاءته، وإنشاء محور مروري جديد مواز له.

يستهدف التطوير توسعة حارات المحور القائم ليكون 8 حارات بدلاً من 4 حارات مع إقامة محور جديد بالكامل مواز له، وكذلك إنشاء وصلات وتقاطعات فرعية للطريق واستحداث منازل ومطالع جديدة لخدمة مواقع جديدة؛ لمواجهة ما يعاني منه المحور (الحالي) من كثافات مرورية عالية، وتخفيف الضغط المروري على أحياء الزمالك والمهندسين وإمبابة ومنطقة ميدان الجيزة وغيرها، وتقليل زمن الوصول إلى مدينة 6 أكتوبر.

ويبدأ مسار محور 26 يوليو الجديد من شارع أحمد عرابى ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل، ومناطق بكرداسة، ليصل إلى مسار محور 26 يوليو القديم بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق اسكندرية الصحراوى.

ويتضمن المشروع إنشاء محور السبتية – إمبابة في المسافة من غرب النيل حتى تقاطع شارع أحمد عرابي مع شارع المطار بالإضافة إلى مطالع ومنازل المحور، وإنشاء محور سفنكس في المسافة من غرب النيل حتى مطلع كوبري أحمد عرابي ليصل كوبرى 15 مايو بمحور 26 يوليو الجديد، وإنشاء محور عرابي الجديد في المسافة من شارع أحمد عرابي حتى بداية محور 26 يوليو الجديد.

محور عمرو بن العاص

تتمثل أهمية محور عمرو بن العاص في الربط بين القوس الشمالي والجنوبي للطريق الدائري، مما يحقق انسيابية في الحركة المرورية بالعديد من القطاعات التي تعاني من التكدسات المرورية بها إلى جانب دعم الحركة وتخفيف الضغط المروري على شوارع الهرم وفيصل.

ينفذ المحور بطول 4.3 كم وعرض 12 حارة مرورية، ويشمل كوبري علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، حيث يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري).

ويعتبر محور عمرو بن العاص، ثاني محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجديد، وبجانب أعمال الربط مع الطريق الدائري، يتقاطع المحور مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع أيضاً مع شوارع (العروبة - الثلاثيني - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

ويتضمن العمل بالمشروع، تطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 – 3) حارة مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، وسيتم استغلال المساحات المتوافرة أسفله بشكل حضاري لإنشاء متنزهات وجراجات، وإقامة الخدمات اللازمة.

محور الفريق كمال عامر

افتتحت محافظة الجيزة التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12كم، والتي انتهى من تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا في جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

يربط المحور الجديد المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالى طول المحور 15 كم.

ويتضمن المشروع إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة.