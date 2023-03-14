شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أوربى يعرب عن تقديره لمصر وقيادتها السياسية ويؤكد متابعته للتطور الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب يوهانسن هان، المفوض الأوروبى للإدارة والميزانية عن تقديره لمصر وقيادتها السياسية، مؤكدا متابعته للتطور الذى يحدث فى مصر على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، وما شهدته الفترة الأخيرة من نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء د. بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الاوروبى بالسيد ، يوهانسن هان، المفوض الأوروبي للإدارة والميزانية .

وأشار يوهانسن هان، المفوض الأوروبي إلي الاتصالات المستمرة التي تجمعه بوزير الخارجية سامح شكري لدفع أطر التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الاوربي في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأكد المسئول الأوروبي على إدراكه للتحديات الاقتصادية التي تواجها مصر، وذلك في ضوء خبرته من خلال سابق توليه منصب مفوض الاتحاد الاوروبي للجوار المعني بالتعاون مع دول الجوار الشرق والجنوب للاتحاد الاوروبي، أو من واقع خبرته الحالية كمفوض أوروبي للميزانية وتعامله بصورة مباشرة مع التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يواجها الاتحاد الأوروبي والدول الأخري وفي مقدمتها مصر من جراء الازمة الاوكرانية .

وقال السفير بدر عبد العاطي إن اللقاء تناول الدور المحوري الذي تلعبه مصر لتحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلا عن جهودها في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونجاحها في وقف مراكب الهجرة من سواحلها إلي اوروبي منذ عام 2016، والتعاون القائم بالفعل ما بين مصر والاتحاد الاوروبي في تلك المجالات الحيوية، وكذلك المشروعات الانمائية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون المالي والاقتصادي بين مصر والاتحاد الاوروبي.

كما تم التطرق الي التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية الاوروبية خلال الفترة الأخيرة وسبل تعميق هذا التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

واستعرض "عبد العاطي" جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا ما تواجهه مصر من تحديات من جراء التطورات الإقليمية والتداعيات الاقتصادية للأزمة في أوكرانيا وتأثيرها بصورة مباشرة على الأمن الغذائي المصري وارتفاع أسعار الطاقة في الاسواق العالمية.