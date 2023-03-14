شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 99 شخصا بمالاوى فى عاصفة إستوائية تضرب جنوب شرق أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 99 شخصًا مصرعهم فى مالاوى، جراء العاصفة الاستوائية "فريدى"، والتى أحدثت حالة من الدمار فى جنوب شرق أفريقيا للمرة الثانية خلال شهر واحد.

وأعلن رئيس مالاوى "لازاروس تشاكويرا"، حالة الطوارئ فى المنطقة الأكثر تضررًا في الجنوب.

وتسبب الإعصار في وفاة 134 شخصا في كل من مالاوي وموزمبيق ومدغشقر، في ظل توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن العاصفة حتى يوم غد الأربعاء.