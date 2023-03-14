شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل أولى طائرات شحنات اللحوم المبردة القادمة من تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم، الثلاثاء، أولى شحنات اللحوم المبردة القادمة من دوله تشاد إلى القاهرة، وذلك بتعاون بين وزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعى فى دولة تشاد، وأحد الأحزاب السياسية المصرية.

وبحسب مصادر فى مطار القاهرة، وصلت الشحنة إلى المطار فجر اليوم، قادمة من تشاد، حيث تم شحنها على متن طائرة الناقل الوطني مصر للطيران، وسط تجهيزات خاصة استعدادا لطرحها فى الأسواق ضمن مبادرات دعم السلع الغذائية، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك.

من جانبه، تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كل السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى الجمهورية وبكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كذلك طرح منتجات اللحوم الطازجة السودانية والمجمدة وأيضا الدواجن المجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.











