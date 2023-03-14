شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يؤيدون انتشار سيارات الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب انتشار سيارات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين؟"، أيد غالبية القراء مطالب انتشار سيارات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين.

وأيد 88% من القراء مطالب انتشار سيارات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين، بينما عارض 12% من القراء مطالب انتشار سيارات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين.



