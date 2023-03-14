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%88 من القراء يؤيدون انتشار سيارات الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب انتشار سيارات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين؟"، أيد غالبية القراء مطالب انتشار سيارات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين.

 

وأيد 88% من القراء مطالب انتشار سيارات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين، بينما عارض 12% من القراء مطالب انتشار سيارات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين.

 


 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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