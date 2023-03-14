شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي، أطلق المركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأى المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.

تضمن العدد استطلاع رأي أجراه مركز "يوروباروميتر" بهدف التعرف على تصورات مواطني دول الاتحاد الأوروبي للأوضاع الاقتصادية في بلادهم ومدى رضاهم عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية وذلك خلال الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر 2022، وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع في أن 76% من المبحوثين الأوروبيين بالعينة يرون ان الوضع الاقتصادي في بلادهم سيئ، وجاءت سلوفاكيا على رأس قائمة الدول التي ترى أن الوضع الاقتصادي في بلادها سيئ بنسبة 93% يليها بلغاريا بنسبة 91%، ثم التشيك بنسبة 88%، والمجر بنسبة 85%.

ارتباطًا أكد 63% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن الوضع الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي سيئ، وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة في كل من سلوفاكيا وبلجيكا بنسبة 72% لكل منهما، تليهما التشيك وفرنسا بنسبة 71% لكل منهما ثم إسبانيا بنسبة 70% وبلغاريا 69%.

ورأى 50% من المبحوثين بالعينة أن مستوى معيشتهم سيئ، وقد جاءت المجر على رأس قائمة الدول التي يعاني مواطنوها من انخفاض مستوى المعيشة بنسبة 71% يليها مواطنو بلغاريا وسلوفاكيا بنسبة 68% لكل منهما، ثم رومانيا بنسبة 64% في حين جاءت هذه النسبة منخفضة في مبحوثي لوكسمبورغ والدنمارك (28% لكل منهما)، ثم السويد ومالطا (34% لكل منهما).

في نفس السياق توقع 49% تقريبًا من المبحوثين في دول الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الاتحاد سوف يكون لها تأثير إيجابي عليهم، مقابل 22% يرون أن هذه الإجراءات ليس لها تأثير، بينما رأى 18% أن تأثيرها سيكون سلبيًا، و82% رأوا أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستمر في اتخاذ إجراءات لخفض الاعتماد على الغاز والنفط الروسي في أسرع وقت، كما أكد 85% من المواطنين أن ارتفاع أسعار الطاقة له تأثير على القوة الشرائية لهم، فقد جاءت البرتغال على رأس قائمة الدول التي ترى ذلك بنسبة 94%، تليها قبرص 93%، ثم اليونان 92%، ورومانيا بنسبة 89%.

واستعرض العدد أيضًا استطلاع أجراه مركز "جالوب" لرأي المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف قياس مدى ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية في بلادهم، وذلك خلال الفترة من 9 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2022، وخلصت النتائج إلى أن 46% من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية رأوا أن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم سيئة، بينما رأى 70% من الأمريكيين أن الوضع الاقتصادي في بلادهم يزداد سوءًا، بينما أعرب 24% أنه يتحسن، في حين رأى 62% من المبحوثين في الولايات المتحدة الأمريكية أن الوقت جيد للحصول على وظيفة، بينما أفاد 35% أنه وقت سيئ للحصول على عمل.

وتناول العدد استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" على حجم عينة بلغ 20.944 شخصًا بالغًا في 19 دولة حول العالم، بهدف التعرف على آرائهم بشأن مدى تأثير بلادهم في الشأن العالمي، وأشارت النتائج إلى أن 57% من مبحوثي إسرائيل يرون أن النفوذ الدولي لبلادهم ازداد قوة خلال السنوات الأخيرة، مقابل 15% رأوا أنه أصبح أضعف من ذي قبل، وأعرب 42% من مبحوثي سنغافورة عن أن النفوذ الدولي لبلادهم في العالم الخارجي يزداد قوة عن ذي قبل، مقابل 14% رأوا أنه أصبح أضعف خلال السنوات القليلة الماضية، في حين رأى 40% من المواطنين في كوريا الجنوبية أن النفوذ الدولي لبلادهم ازداد قوة خلال السنوات الماضية، بينما أعرب 30% عن أنه أصبح أضعف من قبل، ورأى 66% من المواطنين في السويد أن النفوذ الدولي لبلادهم لم يتغير خلال السنوات الأخيرة، مقابل 19% أوضحوا أنه أصبح أقوى، بينما يرى 15% عكس ذلك، ورأى 47% من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية أن النفوذ الدولي لبلادهم أصبح أضعف في السنوات الأخيرة مقابل 19% فقط رأوا أنه يزداد قوة عن ذي قبل، بينما رأى 43% من اليابانيين أن النفوذ الدولي لبلادهم أصبح أضعف خلال السنوات الأخيرة، بينما أعرب 47% عن أنه لم يحدث تغير، مقابل 8% فقط رأوا أن نفوذ بلادهم في الشأن الدولي يزداد قوة.

وأشار العدد إلى استطلاع مركز "ليفادا" الروسي بهدف التعرف على مدى رضا الروسيين عن العمليات العسكرية في أوكرانيا، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر 2022، وقد تمثلت أهم نتائج الاستطلاع في أن حوالي 54% من المواطنين بالعينة رأوا أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تتقدم بنجاح، مقابل 32% رأوا أنها غير ناجحة، فيما أعرب 80% من العينة عن قلقهم بشأن الأحداث في أوكرانيا، هذا، وأيد 42% من مبحوثي روسيا أداء القوات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مقابل 9% فقط لا يدعمونها على الإطلاق، وأبدى 53% بالعينة رغبتهم في عقد مفاوضات سلام مع أوكرانيا على استمرار العمليات العسكرية، بينما أعرب 41% عن رغبتهم في استمرار العمليات العسكرية، ورأى 36% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع أن السبب في إدانة الكثير من الدول لما تقوم به روسيا نحو أوكرانيا يرجع في المقام الأول إلى اتباعهم (بشكل تام) كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية والناتو، ثم أوضح 31% أن السبب وراء ذلك هو معارضة العالم لبلادهم، وقد أكد 42% من المبحوثين في روسيا أنهم يشعرون بالفخر تجاه بلادهم بسبب الأعمال العسكرية، و34% يشعرون بالقلق والخوف، ثم جاء الشعور بالغضب والصدمة بنسبة 11% لكل منهما، ويتوقع 41 % من مواطني روسيا استمرار العمليات العسكرية أكثر من سنة، بينما يتوقع 23% أنها ستستمر من ستة أشهر إلى سنة، في حين يتوقع 13% أنها ستستمر من شهرين إلى ستة أشهر.

وتناول العدد استطلاع مركز "يوجوف" بهدف التعرف على مدى رضا المواطنين في بريطانيا عن تعامل حكومة بلادهم مع قضية الهجرة، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2022، وجاءت أبرز النتائج أن حوالي 32% من مبحوثي بريطانيا أكدوا أن الهجرة تُعد واحدة من أهم ثلاث قضايا تواجه بلادهم، حيث جاءت في المركز الثالث بعد الاقتصاد الذي جاء في المركز الأول بنسبة 67% تليه الصحة في المركز الثاني بنسبة 49%، ووفقًا للعينة فإن 72% غير موافقين على الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الهجرة، فيما يرى 57% من البريطانيين أن معدل الهجرة إلى بلادهم كان مرتفعًا للغاية خلال السنوات العشر الماضية، كما أعرب 30% عن أن زيادة أعداد المهاجرين سيئة بالنسبة لبريطانيا، وأبدى 76% من المبحوثين سعادتهم بزيادة أعداد المهاجرين من العمالة الماهرة، و72% أعربوا عن رضاهم عن معدلات الهجرة ممن يفرون من الحروب والاضطهاد، و69% راضون بالأعداد الحالية أو المتزايدة من الطلاب الأجانب الذين يدفعون مقابل الدراسة في الجامعات البريطانية.

كما تضمن العدد استطلاع رأي مركز "يوجوف" في 17 دولة حول العالم بهدف التعرف على مدى أهمية تقييمات المستهلكين لبعض الخدمات والمنتجات من أجل اتخاذ قرارات الشراء، وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع في أن حوالي 43% من المواطنين الذين يستخدمون السلع الإلكترونية في 17 دولة حول العالم أكدوا أنهم حريصون على متابعة تقييمات المستهلكين عبر الإنترنت فيما يخص الأجهزة الإلكترونية؛ لأنها تساعدهم في اتخاذ قرارات الشراء، تليها تقييمات المستهلكين للفنادق والمطاعم بنسبة 42% لكل منهما، ثم المنتجات المنزلية بنسبة 37%.

كما تناول العدد استطلاع رأي مركز "إيفا" الفنلندي على حجم عينة بلغ 2088 شخصًا بالغًا؛ بهدف التعرف على مدى رضا المواطنين الفنلنديين عن انضمام بلادهم إلى حلف الناتو وذلك خلال الفترة من 19 إلى 31 أكتوبر 2022، وتمثلت أهم النتائج في أن حوالي 78% من مبحوثي فنلندا لديهم نظرة إيجابية تجاه انضمام بلادهم إلى عضوية حلف الناتو، مقابل 8% لديهم نظرة سلبية، وأكد 82% أنه إذا تم إجراء استفتاء اليوم على انضمام بلادهم إلى حلف الناتو فإنهم سيدعمون ذلك، مقابل 8% فقط لا يدعمون ذلك، وأعرب 59% عن أن انضمام بلادهم إلى حلف الناتو يعد أكثر أمنًا، وذلك بحكم اشتراكها في الحدود الجغرافية مع روسيا، وأكد 85% من المبحوثين المشاركين بالاستطلاع أن لديهم موقفًا سلبيًا تجاه روسيا، مقابل 7% فقط لديهم موقف إيجابي، ويرى 33% من المواطنين بالعينة أن عضوية بلادهم في حلف الناتو لا تضمن حصول بلادهم على مساعدات من دول أخرى حال حدوث أزمة حقيقية لبلادهم، مقابل 45% يتوقعون عكس ذلك، في حين أكد 55% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع أنه يجب على فنلندا أن تكون قادرة على تحمل مسئولية أمنها بنفسها، في حين اعترض على هذا الرأي 31%.