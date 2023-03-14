شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية تتسلم شهادة الأيزو لفرعها بالإسكندرية لضمان جودة البرامج التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية شهادة الأيزو «2018: 21001» في الإدارة وجودة التعليم والتدريب من شركة OSS الدولية، التى حصل عليها فرع الهيئة بالإسكندرية في مجال ضمان جودة البرامج التدريبية والتطبيق الفعال لنظام مراقبة المؤسسات التعليمية والتدريب المتخصص وإصدار الشهادات في المجالات ذات الصلة بالتدريب على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأعرب الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة عن سعادته بتحقيق العاملين بفرع الهيئة بالإسكندرية لهذا الإنجاز الذي يعكس نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة وإدارة الجودة بالهيئة والذي يعتمد على التفكير العلمي بما يساهم في توفير بيئة عمل مناسبة تدعم الإبداع والابتكار وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي على مستوي كافة مراكز الهيئة وتحقيق المعايير القياسية للحصول على التقييم الدولي المتميز في مختلف مجالات العمل والبحوث والخدمات المختلفة لخدمة المجتمع .

كانت هيئة الطاقة الذرية، أعلنت تنظيم ورشة عمل بالتعاون من الهيئة العربية للطاقة الذرية بعنوان "الأمن المائي وتطبيقات التقنيات النووية في مجال علوم المياه" ، كما تنظم الهيئة مؤتمراً عن أحدث ابحاث قسم كيمياء البوليمرات بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

وتستمر الورشة على مدار 5 أيام ويقدم المحاضرات مجموعة من علماء هيئة الطاقة الذرية والمراكز البحثية. ويحضر هذه الورشة عدد من المشاركين من عدة دول عربية وتشمل الأردن، مصر، السودان ، العراق، السعودية، تونس،لبنان، ليبيا، موريتانيا والإمارات العربية المتحدة.