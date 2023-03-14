شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: 97% نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير 2021 حتى فبراير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

وقال سويلم إنه حريص على متابعة منظومة الشكاوى بالوزارة بشكل دورى لضمان تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين وتحقيق الإستجابة الفورية لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة ، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تمثل أحد أدوات الوزارة لتحقيق العدالة والكفاءة فى توزيع المياه وخدمة المنتفعين وهو ما يمثل أحد أهم الأهداف التى تحرص الوزارة على تحقيقها .

الجدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر فبراير 2023 بلغت 97 % ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة 409 شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر فبراير 2023 .

ويتم تلقى شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة ، أو منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم وبمجرد ورود الشكوى توجيهها للإدارات المختصة لسرعة فحصها وحسم الشكوى .

ووجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لتضرر أهالي قرية أبو غنيم بمركز فاقوس من تراكم القمامة والمخلفات بترعة السعرانية المارة بالقرية ، حيث تم على الفور الدفع بمعدات الإدارة المختصة وإزالة القمامة والمخلفات حسما للشكوى .

وفي محافظة الفيوم وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائيه والري بمحافظة الفيوم بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء من أهالي سنورس بالفيوم من عدم وصول مياه الري لبحر القلع الآخذ من بحر سنهور ، وفور تلقي الشكوى تم عمل اللازم وزياده منسوب بحر سنهور ومنسوب بحر القلع والتأكد من وصول المياه لنهايات بحر القلع وري جميع الزراعات وتم حسم الشكوى .

وفي محافظة أسوان وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير لشكوي أهالي قرية الحرجة بمركز البلينا من تعطل محطة رفع المياه على ترعه الخريت ، حيث تم إصلاح المحطة وري الزراعات وحسم الشكوى .

وفي محافظة الدقهلية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء تشير لتضرر أحد الأهالى من إلقاء نواتج تطهير ترعه محمود باشا الطاهر داخل أرضه ، حيث تم على الفور التنبيه على مقاول العمليه برفع نواتج التطهير من أرض الشاكي .

وفي محافظة سوهاج ، وجهت الأجهزة المعنية بالوزاره بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء تشير لتضرر أهالى نجع محروس بمركز جهينة وأهالي قرية فزارة بمركز المراغة من نقص مياه الري بترعه القرية الآخذة من جنابيه أولاد إسماعيل ، حيث قامت الإدارة المركزية للري بمحافظه سوهاج بزيادة المياه بالترعة وحسم الشكوى .