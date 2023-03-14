شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن "ظبى الأحراش".. حيوانات اجتماعية تنشط عند الفجر وقبل الغروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "المتحف الحيوانى"، هو أول متحف حيواني بحديقة الحيوان فى الجيزة، وأنشئ عام 1906، وتم نقله إلى موقعه الحالي في العام 1914، وتم تجديده عامي 1962، 1988، وتطويره وإعادة افتتاحه في أغسطس عام 2015، وهو مكون من 3 طوابق.

‏‎ويضم المتحف الحيواني الموجود داخل حديقة الحيوان، رأس ظبى الأحراش، وهو ما سنتعرف عليه فى التقرير التالى:

1- يسكن هذا النوع من الظباء المناطق الرطبة والأراضي العشبية في السافانا ذات الحشائش الطويلة في جنوب أفريقيا في جميع أنحاء أنجولا، زامبيا ، ملاوي ، موزمبيق ، و زيمبابوي.

2- حيوانات اجتماعيه و تنشط ليلا أو نهارا و خاصة عند الفجر وقبل الغروب.

3- يحدث التكاثر علي مدار العام و يبلغ ذروته خلال موسم الأمطار في "ديسمبر، مايو".

4- الذكور أكبر من الإناث حيث تزن الذكور 60 - 95 كجم ، و تزن الإناث 50 - 85 كجم ، فترة الحمل 7,5 - 8 شهور .

5- الذكور فقط لديهم قرون و تشكل قوس بحرف "V" و يصل طول القرن حوالي 30 - 45 سم .

6- يتغذي علي الحشائش و الأعشاب و أوراق الأشجار .

7- تعيش في البريه حتي عمر 12 سنه ، و في الأسر تعيش حتي عمر 18 سنه .

8- الصيد الجائر و فقد الموائل و تدهورها كانت من أهم الأسباب الرئيسيه التي من الممكن أن تؤثر علي بقائها و الحفاظ علي أعدادها في الطبيعه .