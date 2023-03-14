شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها اللون والرائحة.. 6 علامات لاختيار التمر المفيد للصحة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن تناول التمر على الإفطار فى شهر رمضان له العديد من الفوائد، لافتة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر إنه بركة، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور"، موضحه أن فوائد التمر عند الإفطار، هى:

1- يساعد الإفطار على التمر في رمضان على تجنب الإفراط في تناول الطعام، فالجسم عندما يبدأ في امتصاص القيم الغذائية الموجودة في التمر، يبدأ الشعور بالجوع فى الاختفاء.

2- يساعد تناول التمر على تعزيز عمل الجهاز العصبي بسبب وجود نسبة عالية من البوتاسيوم في التمر.

3- سريع الامتصاص والوصول للمخ والعضلات، لإزالة الخمول الذهني والعضلي وتنشيط الجسم بسرعة.

4- غني بالألياف المنشطة للمناعة والمانعة للإمساك وسرطانات الأمعاء والمخفضة للدهون والكوليستيرول الضار ويحارب الحساسية، ويعالج الأنيميا.

وحول كيفية اختيار أنواع البلح الجيدة عند الشراء، قالت:

1- تجنب شراء التمور المكشوفة والمعرضة للغبار وعوادم السيارات وكذلك الحشرات خاصة الذباب.

2- التأكد من خلوها من الحشرات الحية وخاصة السوس أو النمل وكذلك من بيض ويرقات تلك الحشرات.

3- التأكد من عدم وجود الحشرات الميتة وخاصة بين حبات التمر أو بداخلها .

4- الابتعاد عن التمور التى بها تغير في الرائحة واللون.

5- ان تكون رائحته طبيعية لايشوبها تراب أو رائحة غريبة.

6- يفضل شراء البلح ذو القمع ( غطاء فى أعلى البلح).