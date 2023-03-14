شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها اللون والرائحة.. 6 علامات لاختيار التمر المفيد للصحة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
2- يساعد تناول التمر على تعزيز عمل الجهاز العصبي بسبب وجود نسبة عالية من البوتاسيوم في التمر.
3- سريع الامتصاص والوصول للمخ والعضلات، لإزالة الخمول الذهني والعضلي وتنشيط الجسم بسرعة.
4- غني بالألياف المنشطة للمناعة والمانعة للإمساك وسرطانات الأمعاء والمخفضة للدهون والكوليستيرول الضار ويحارب الحساسية، ويعالج الأنيميا.
وحول كيفية اختيار أنواع البلح الجيدة عند الشراء، قالت:
1- تجنب شراء التمور المكشوفة والمعرضة للغبار وعوادم السيارات وكذلك الحشرات خاصة الذباب.
2- التأكد من خلوها من الحشرات الحية وخاصة السوس أو النمل وكذلك من بيض ويرقات تلك الحشرات.
3- التأكد من عدم وجود الحشرات الميتة وخاصة بين حبات التمر أو بداخلها .
4- الابتعاد عن التمور التى بها تغير في الرائحة واللون.
5- ان تكون رائحته طبيعية لايشوبها تراب أو رائحة غريبة.
6- يفضل شراء البلح ذو القمع ( غطاء فى أعلى البلح).