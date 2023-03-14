شكرا لقرائتكم خبر عن ‫9 معلومات لا تعرفها عن حديقة الحيوان بالجيزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "حديقة الحيوان" كانت في الأصل حديقة نباتية من حدائق الجيزة فهى تضم الكثير من النباتات النادرة، وفي سنة 1890 اتجهت نية الحكومة إلي إنشاء حديقة فاقتطعت من حدائق سراي الجيزة مساحة تبلغ خمسين فدانًا وأعادت تنسيقها بشكل يصلح لعرض مختلف الحيوان و الطيور، و فُتحت للجمهور سنة 1891 ، و في 1938 أُضيف إليها حدائق الأورمان القبلية وأصبحت مساحتها 80 فدانًا تقريبًا.

1- تقع الحديقة بالقرب من الضفة الغربية للنيل بالجيزة و طرفها الشمالى يطل علي المبانى الرئيسية لجامعة القاهرة .

2-يقام حول الحديقه سور به 4 بوابات غير باب الإدارة الخاص بالموظفين بوابة رقم " 1" ، وأفخمها الباب الرئيسي الواقع في شارع الجيزه و منقوش علي جدرانه ضروب من الحيوان والنبات تُمثل القارات الخمس .

3- تضم الحديقة مسجدا لإقامة الشعائر الدينية تم إنشائه عام 1359 هجريًا الموافق لعام 1940 ميلاديًا و افتتحه وزير الزراعه في ذلك الوقت محمود توفيق حفناوي بك .

4- تضم الحديقة 5 جبلايات " القلعة - الشمعدان - جزيرة الشاي ، جبلايتي الكوبري المُعلق " جميعها ذات رونق خلاب .

5- تم بناء الجبلاية الكبري و اسمها " جبلاية القلعه " عام 1867 و هي مزينة بتماثيل مختلفه من الحيوان المنقرض المسمي خرتيت الفيوم ، و بأخري للتماسيح و الطيور الغريبه و زُرع فوق سطحها حديقه صغيره يصعد إليها بطريق حلزوني و تحتوى هذه الجبلاية مقاصير عديده و ممرات مسقوفة بالنباتات المختلفه و في وسطها قاعه مزوده بمقاعد و كراسي من الأخشاب المتحجره المجلوبة من الغابات المتحجره بالصحاري المصريه ، و فيها عدا ذلك تماثيل لحيوانات وطيور و زواحف عجيبة الشكل صُنعت من الحصي و الأسمنت ، و تنساب في أرض هذه الجبلاية جداول المياه ، و يتدلي من سقفها قطع من شعاب المرجان الأبيض علي شكل الرواسب الجيريه التي تتدلي من سقوف بعض الكهوف و المغارات الطبيعية و في هذه الجبلاية مواسير توصل المياه إلي أعلاها لتنحدر منها علي شكل هدارات مائيه جميله تصب في بحيره فيها جزيرتان متصلتان بالجبلايه بممر خشبي .

‏‎6- تضم الكشك اليابانى وهى عبارة عن متحف صغير داخل حديقة الحيوان يضم بعض المقتنيات و الصور الفوتوغرافية لحديقة الحيوان في العهد القديم و الحديث و قد تم إنشاؤه في عهد الملك فؤاد الأول عام 1924م بمناسبة أول زيارة لولي عهد اليابان لمصر .

7- جزيرة الشاى فقد أُنشئت كاستراحة خاصة للخديوي إسماعيل في حديقة الوالده باشا ثم صارت إستراحه للملك فاروق و صُممت علي الطراز الكلاسيكي من الخشب و تضم الطرق المعبده بالحصي الملون المجلوب من جزيرة رودس اليونانية علي مساحة أربعة أفدنة تقريبا ، و أقرب أبواب الحديقه لها باب الجامعة المجاور لكلية الهندسه و باستمرار السير منحرفًا قليلًا إلي اليمين تجد علي يمينك " جزيرة الشاي " .

‏‎8- يوجد فى الحديقة الكوبرى المعلق أو ما يسمى" إيفل مصر" علي جبلان صناعيان صُمما خصيصا له و يوجد مدخلان في بدايته و نهايته تتعلق خلالهما أسلاك حديديه قويه تحمل هذا الجسر المعلق دقيق الصنع حيث صمم الكوبري بطريقة " التعشيق " فالكوبري لا توجد فيه أي مادة لحام مطلقا ، و يظهر أعلي بوابته شعار الخديوي إسماعيل الذي أمر بإنشائه بين عامى 1879-1875 ، أي قبل إنشاء برج إيفل بباريس بعشرة أعوامًا تقريبًا.

9- تضم الحديقة المتحف الحيوانى وهو أول متحف حيواني بحديقة الحيوان بالجيزة، و انشىء عام 1906 و تم نقله الي موقعه الحالي في العام 1914.