شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات لا تعرفها عن حديقة الحيوان بالجيزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1- تقع الحديقة بالقرب من الضفة الغربية للنيل بالجيزة و طرفها الشمالى يطل علي المبانى الرئيسية لجامعة القاهرة .
2-يقام حول الحديقه سور به 4 بوابات غير باب الإدارة الخاص بالموظفين بوابة رقم " 1" ، وأفخمها الباب الرئيسي الواقع في شارع الجيزه و منقوش علي جدرانه ضروب من الحيوان والنبات تُمثل القارات الخمس .
3- تضم الحديقة مسجدا لإقامة الشعائر الدينية تم إنشائه عام 1359 هجريًا الموافق لعام 1940 ميلاديًا و افتتحه وزير الزراعه في ذلك الوقت محمود توفيق حفناوي بك .
4- تضم الحديقة 5 جبلايات " القلعة - الشمعدان - جزيرة الشاي ، جبلايتي الكوبري المُعلق " جميعها ذات رونق خلاب .
5- تم بناء الجبلاية الكبري و اسمها " جبلاية القلعه " عام 1867 و هي مزينة بتماثيل مختلفه من الحيوان المنقرض المسمي خرتيت الفيوم ، و بأخري للتماسيح و الطيور الغريبه و زُرع فوق سطحها حديقه صغيره يصعد إليها بطريق حلزوني و تحتوى هذه الجبلاية مقاصير عديده و ممرات مسقوفة بالنباتات المختلفه و في وسطها قاعه مزوده بمقاعد و كراسي من الأخشاب المتحجره المجلوبة من الغابات المتحجره بالصحاري المصريه ، و فيها عدا ذلك تماثيل لحيوانات وطيور و زواحف عجيبة الشكل صُنعت من الحصي و الأسمنت ، و تنساب في أرض هذه الجبلاية جداول المياه ، و يتدلي من سقفها قطع من شعاب المرجان الأبيض علي شكل الرواسب الجيريه التي تتدلي من سقوف بعض الكهوف و المغارات الطبيعية و في هذه الجبلاية مواسير توصل المياه إلي أعلاها لتنحدر منها علي شكل هدارات مائيه جميله تصب في بحيره فيها جزيرتان متصلتان بالجبلايه بممر خشبي .
6- تضم الكشك اليابانى وهى عبارة عن متحف صغير داخل حديقة الحيوان يضم بعض المقتنيات و الصور الفوتوغرافية لحديقة الحيوان في العهد القديم و الحديث و قد تم إنشاؤه في عهد الملك فؤاد الأول عام 1924م بمناسبة أول زيارة لولي عهد اليابان لمصر .
7- جزيرة الشاى فقد أُنشئت كاستراحة خاصة للخديوي إسماعيل في حديقة الوالده باشا ثم صارت إستراحه للملك فاروق و صُممت علي الطراز الكلاسيكي من الخشب و تضم الطرق المعبده بالحصي الملون المجلوب من جزيرة رودس اليونانية علي مساحة أربعة أفدنة تقريبا ، و أقرب أبواب الحديقه لها باب الجامعة المجاور لكلية الهندسه و باستمرار السير منحرفًا قليلًا إلي اليمين تجد علي يمينك " جزيرة الشاي " .
8- يوجد فى الحديقة الكوبرى المعلق أو ما يسمى" إيفل مصر" علي جبلان صناعيان صُمما خصيصا له و يوجد مدخلان في بدايته و نهايته تتعلق خلالهما أسلاك حديديه قويه تحمل هذا الجسر المعلق دقيق الصنع حيث صمم الكوبري بطريقة " التعشيق " فالكوبري لا توجد فيه أي مادة لحام مطلقا ، و يظهر أعلي بوابته شعار الخديوي إسماعيل الذي أمر بإنشائه بين عامى 1879-1875 ، أي قبل إنشاء برج إيفل بباريس بعشرة أعوامًا تقريبًا.
9- تضم الحديقة المتحف الحيوانى وهو أول متحف حيواني بحديقة الحيوان بالجيزة، و انشىء عام 1906 و تم نقله الي موقعه الحالي في العام 1914.