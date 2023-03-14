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ننشر المنتجات المطلوبة لمشروعات الكهرباء لمدة 5 سنوات بتكلفة 45 مليار جنيه

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 تفاصيل الخطة ااستراتجية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقى، لحصر المهمات الكهربائية المطلوبة لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمدة 5 سنوات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 45 مليار جنيه بواقع 9 مليارات جنيه سنوياً، وذلك لمساعدة المستثمر المحلى فى التجهيز لمتطلبات السوق والقدرة على منافسة المنتج الأجنبي، وفيما يلى حصر للمنتجات الكهربائية المطلوبة:

 

أولا: على مستوى الجهد المتوسط:

 

1- 266 ألف عمود.

 

2- 84 ألف كيلو متر كابلات.

 

3-  45 ألف طن موصلات.

 

4- 22 ألف وحدات ربط حلقى.

 

5- 46 ألف سكاكين.

 

ثانياً  الجهد المنخفض :

 

1- 2 مليون 75  ألف عمود.

 

2-  12 ألف لوحات.

 

3- 16 ألف كيلو متر كابلات.

 

4- 9 آلاف و200 صندوق.

 

5- 357  ألف كيلو متر من الموصلات.

 

ثالثا الجهد المتوسط:

 

1-  63  ألف محول.

 

2- 63 ألف أكشاك فارغة.

 

3- 786 موزع.

 

4- 852 خلايا جهد متوسط.

 

 

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة أكد أن توطين الصناعة المحلية أمر لا غنى عنه لمصلحة الوطن لتوفير العمل الصعبة و المنتج المحلى له أولوية بوزارة الكهرباء بشرط أن يطابق المواصفات العالمية ، و تبلغ نسبة المكون المحلى حاليا بمشروعات القطاع 35% و نخطط أن تصل إلى 55% خلال العام الحالي و 70% بحلول 2024.

 

 

 

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