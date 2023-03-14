شكرا لقرائتكم خبر عن قمر الدين بـ20 والزبيب بـ 50.. طرح ياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30٪ فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب موعد حلول شهر رمضان الكريم، وبدأ المواطنون فى الاستعداد له بالتجهيزات، والبحث عن عروض السلع في المنافذ والمعارض والمجمعات الاستهلاكية.
-كيلو البلح السكودي بـ25 جنيها.
-كيلو البلح الملكابي بـ40 جنيها.
-كيلو البلح الشامية بـ35 جنيها.
-كيلو بلح قرن الغزال بـ40 جنيها.
-كيلو بلح الكراميلا بـ30 جنيها.
-جميع أنواع بلح العينات بـ30 جنيها.
-كيلو الكركديه الأسواني بـ150 جنيها.
-كيلو الدوم الأسواني بـ50 جنيها "عرض خاص".
-كيلو الفول البلدي بـ30 جنيها.
-كيلو التمر الهندى "صوابع" بـ70 جنيها.
-كيلو الزبيب الإيراني بـ100 جنيه.
-كيلو الزبيب الجولدن المصري بـ80 جنيها.
-كيلو الزبيب المصري بـ60 جنيها.
-كيلو الزبيب الأحمر المصري بـ50 جنيها.
-كيلو اللوز المقشر الأمريكي بـ260 جنيها.
-كيلو عين الجمل المقشر بـ260 جنيها.
-كيلو الكاجو بـ360 جنيها.
-كيلو الفستق الأمريكي الكبير بـ460 جنيها.
-كيلو الفستق الصغير بـ440 جنيها.
-كيلو البندق يتراوح سعره ما بين 280 و 300 جنيها.
-كيلو عين الجمل أو اللوز أو البندق (الحصى) بـ140 جنيها.
-الفول السوداني المقشر الحلواني بـ80 جنيها.
-جوز الهند بـ90 جنيها.
-قمر الدين يتراوح سعره ما بين 20 و 75 جنيها.
-لفة التمر الهندي المغلف بـ30 جنيها.
-بلح الوادي "الطري" يتراوح سعره ما بين 35 و45 جنيها.
-البلح "الناشف" يتراوح سعره ما بين 20 و 69 جنيها.
-بلح بالمكسرات بـ50 جنيها.
-كيلو السوبيا بـ90 جنيها.
-كيلو عصائر التمر أو البرتقال أو اليوسفي أو قمر الدين أو المشمش (البودرة) بـ60 جنيها.
-كيلو السمسم بـ100 جنيه.
-كيلو التمر الهندي "كور أسواني" بـ50 جنيها.
-الخروب القبرصي يتراوح سعره ما بين 140 و 160 جنيها.