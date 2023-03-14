شكرا لقرائتكم خبر عن قمر الدين بـ20 والزبيب بـ 50.. طرح ياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30٪؜ فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب موعد حلول شهر رمضان الكريم، وبدأ المواطنون فى الاستعداد له بالتجهيزات، والبحث عن عروض السلع في المنافذ والمعارض والمجمعات الاستهلاكية.

وبأسعار مخفضة وسلع متعددة، تتنافس معارض "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة، وعددها 7 معارض، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية من الياميش والمكسرات بتخفيضات تصل لـ30%.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية قائمة أسعار ياميش رمضان والمكسرات بمعرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-كيلو البلح السكودي بـ25 جنيها.

-كيلو البلح الملكابي بـ40 جنيها.

-كيلو البلح الشامية بـ35 جنيها.

-كيلو بلح قرن الغزال بـ40 جنيها.

-كيلو بلح الكراميلا بـ30 جنيها.

-جميع أنواع بلح العينات بـ30 جنيها.

-كيلو الكركديه الأسواني بـ150 جنيها.

-كيلو الدوم الأسواني بـ50 جنيها "عرض خاص".

-كيلو الفول البلدي بـ30 جنيها.

-كيلو التمر الهندى "صوابع" بـ70 جنيها.

-كيلو الزبيب الإيراني بـ100 جنيه.

-كيلو الزبيب الجولدن المصري بـ80 جنيها.

-كيلو الزبيب المصري بـ60 جنيها.

-كيلو الزبيب الأحمر المصري بـ50 جنيها.

-كيلو اللوز المقشر الأمريكي بـ260 جنيها.

-كيلو عين الجمل المقشر بـ260 جنيها.

-كيلو الكاجو بـ360 جنيها.

-كيلو الفستق الأمريكي الكبير بـ460 جنيها.

-كيلو الفستق الصغير بـ440 جنيها.

-كيلو البندق يتراوح سعره ما بين 280 و 300 جنيها.

-كيلو عين الجمل أو اللوز أو البندق (الحصى) بـ140 جنيها.

-الفول السوداني المقشر الحلواني بـ80 جنيها.

-جوز الهند بـ90 جنيها.

-قمر الدين يتراوح سعره ما بين 20 و 75 جنيها.

-لفة التمر الهندي المغلف بـ30 جنيها.

-بلح الوادي "الطري" يتراوح سعره ما بين 35 و45 جنيها.

-البلح "الناشف" يتراوح سعره ما بين 20 و 69 جنيها.

-بلح بالمكسرات بـ50 جنيها.

-كيلو السوبيا بـ90 جنيها.

-كيلو عصائر التمر أو البرتقال أو اليوسفي أو قمر الدين أو المشمش (البودرة) بـ60 جنيها.

-كيلو السمسم بـ100 جنيه.

-كيلو التمر الهندي "كور أسواني" بـ50 جنيها.

-الخروب القبرصي يتراوح سعره ما بين 140 و 160 جنيها.