شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تفعيل العيادات المسائية بأقسام العلاج الطبيعى بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم توفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع محافظات الجمهورية، في إطار سعي الوزارة الدائم لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح 64 قسماً للعلاج الطبيعي بمراكز ومستشفيات محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ وبنى سويف ودمياط وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد والدقهلية والشرقية والغربية والجيزة والقاهرة ودمياط وسوهاج والإسكندرية وأسيوط.

وأضاف أنه تم تفعيل العيادات المسائية بأقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات حميات الفيوم بمحافظة الفيوم ونجع حمادي العام والوقف المركزي وأبو تشت المركزي بمحافظة قنا، ومستشفيات محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ.

وتابع أنه تم تفعيل دور العلاج الطبيعي بوحدات الكلى بمستشفيات محافظتي الوادي الجديد والشرقية، كما تم تفعيل دور العلاج الطبيعي في وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات سمسطا والواسطى بمحافظة بني سويف، مضيفاً أنه تم تنفيذ بروتوكول العلاج الطبيعي بأقسام الكلى بمستشفيات كفر الشيخ العام ودسوق العام والحامول المركزي بمحافظة كفر الشيخ، وإرفاق البروتوكول بتذكرة المريض، وذلك تمهيداً لتفعيل دور العلاج الطبيعى لمرضى الغسيل الكلوى على مستوى الجمهورية.