مجلس نقابة المهندسين يطالب النقيب بالاعتذار.. ويؤكد رفضه بيع أي أصل

القاهرة - سامية سيد - ثمن مجلس نقابة المهندسين المصرية الحضور التاريخى غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية من مهندسى مصر والتى انعقدت بتاريخ 6/3/2023.

وأكد المجلس، فى بيان، على احترام كافة القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية طبقاً للبنود المدرجة بجدول أعمالها المعتمد باجتماع مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/2023، والمعلن بالصحف الرسمية طبقاً للمادة 18 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.

وأضاف: يأسف مجلس النقابة لما بدر من نقيب المهندسين من إساءات واتهامات خلال انعقاد الجمعية العمومية والتى طالت جميع أعضاء المجلس وبعض مجالس النقابات الفرعية والسادة ممثلى النقابة بمجالس إدارات الشركات التى تساهم فيها النقابة.

وطالب مجلس النقابة نقيب المهندسين التقدم بالاعتذار عما صدر منه مع التشديد على ضرورة قيامه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال وجود أية مخالفات وذلك حرصاً على مقدرات النقابة وحفاظاً على المال العام.

وجدد المجلس رفضه بيع أى أصل من أصول النقابة وذلك طبقاً لقراره السابق فى جلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/2022.

وأهاب مجلس النقابة بالمهندسين الشرفاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عدم الالتفات لدعوات التفريق والتحزب، والحفاظ على وحدة جموع مهندسى مصر لتظل نقابتنا العريقة نموذجا يحتذى للعمل النقابى البناء لرفعة مصرنا الغالية.