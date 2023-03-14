الكهرباء: تطوير مراكز التحكم سيجعل زمن العطل لا يتعدى دقائق

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بعد انتهاء خطة الوزارة لتطوير وانشاء مراكز تحكم جديدة والتى يبلغ عددها 47 مركزا لن يتعدى زمن انقطاع التيار الكهربائى الناتج عن أعطال دقائق معدودة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن مشروع تطوير مراكز التحكم القومى يستهدف أن تتحول جميع مراكز إلى ذكية لتقليل زمن الانقطاع وعدم انتظار شكوى من المواطن بوجود عطل أو انقطاع لأنه يظهر إلكترونيا على شاشة التحكم ويحدد نوع ومكان العطل فى دقائق.

وأوضح حمزة، أن هناك خطة ليكون هناك منظومة التحكم فى تشغيل الشبكة الكهربائية لضمان تقديم خدمة مميزة وبأعلى معايير الجودة للمواطن، بالإضافة إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية والتشغيل الأمن والاقتصادى للشبكة الكهربائية.

و أضاف حمزة، أن التحكمات بالشبكة الكهربائية تنقسم ما بين تحكمات فى شبكة النقل وشبكات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن منظومة التحكم فى الشبكة الكهربائية تنقسم إلى نظام التحكم والمراقبة ونظام الاتصالات وشبكات النقل وشبكة الألياف الضوئية ومبنى المركز وملحقاته ووحدات تجميع البيانات من المحطات.