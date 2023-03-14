شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات وزارة الموارد المالية والرى لموسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم استعدادت وزارة الرى لموسم الصيف:
1- تشكيل مجموعة عمل دائمة الانعقاد لمتابعة الاستعدادات.
2- رفع درجة الجاهزية لمتابعة حالة الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين.
3- متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف ضمن نظام تقييم وفحص كفاءة دوري ونهوها قبل فترة أقصى الإحتياجات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع.
4-التوجيه بالبدء فى دراسة مراقبة شبكة الترع والمصارف عبر صور الاقمار الصناعية لتوقع الازمات قبل حدوثها والتوجيه السريع بالتدخل الحاسم للحل.
5-تفعيل الاستفادة بمنظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب عند كافة النقاط الحرجة بالشكل الذى يُحقق التعامل الفعال والسريع مع أي طوارئ أو إزدحامات مائية قبل تفاقم الأزمة بوقت كاف.
6- توفير الإحتياجات المائية بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
7- التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين ودراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .
8- إزالة مختلف أشكال التعديات على المجارى المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة والحفاظ عليها.