شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات وزارة الموارد المالية والرى لموسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الموارد المائية والري، خلال الفترة الحالية لموسم أقصى الاحتياجات المقبلة "الصيف"، وتوزيع المياه والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين، والتنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه في هذا الشأن.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم استعدادت وزارة الرى لموسم الصيف:

1- تشكيل مجموعة عمل دائمة الانعقاد لمتابعة الاستعدادات.

2- رفع درجة الجاهزية لمتابعة حالة الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

3- متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف ضمن نظام تقييم وفحص كفاءة دوري ونهوها قبل فترة أقصى الإحتياجات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع.

4-التوجيه بالبدء فى دراسة مراقبة شبكة الترع والمصارف عبر صور الاقمار الصناعية لتوقع الازمات قبل حدوثها والتوجيه السريع بالتدخل الحاسم للحل.

5-تفعيل الاستفادة بمنظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب عند كافة النقاط الحرجة بالشكل الذى يُحقق التعامل الفعال والسريع مع أي طوارئ أو إزدحامات مائية قبل تفاقم الأزمة بوقت كاف.

6- توفير الإحتياجات المائية بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

7- التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين ودراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .

8- إزالة مختلف أشكال التعديات على المجارى المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة والحفاظ عليها.