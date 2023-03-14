شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عبد القوى: التحالف الوطنى يستهدف الوصول لـ 25 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت الدكتورة نهى عبد القوى أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى: مر عام على انطلاق التحالف الوطنى، مؤكدة أن الإنجازات التى حققها التحالف حقيقية وكبيرة، وذلك عن طريق التنسيق بين جميع المؤسسات.

وأكدت نهى عبد القوى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة "dmc": وصلنا لحوالى 30 مليون مواطن تم استهدافهم، بالإضافة إلى أنه لدينا أكثر من 250 ألف شاب شارك فى جميع الأنشطة المختلفة بالتحالف.

وأوضحت نهى عبد القوى أن مبادرة "كتف فى كتف"، هى إحدى مبادرات التحالف الوطنى والتى جاءت من فكرة تكاتف المتطوعين والمجتمع المدنى، والحماية المجتمعية للمواطنين، ولنا لقاء يوم 17 مارس باستاد القاهرة بحضور 80 ألف متطوع، لاستهداف الوصول لـ 25 مليون مواطن.

وأضافت نهى عبد القوى، نحن موجودون فى جميع الأماكن بجميع المحافظات حتى النائية، بمشاركة الشباب المتطوع وهو مشهد حضارى جميل سيتم تجسيده فى احتفالية كبرى باستاد القاهرة.