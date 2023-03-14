شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة العلوم والهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب الفائزين في مسابقه العلوم والهندسة 2023 (Isef) ، من خلال حفل نظمته الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني التابعة للإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية مهارات الابتكار الإبداعي، ونشر وتعزيز البحث العلمي وتقنيات العلوم والتكنولوجيا الممنهجه عند الطلاب، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الوزارة من جهود لبناء منطومة متكاملة، لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات.

وقال وائل يحيى شكر الله مدير عام الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني إن هذه المسابقة تعد من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين من طلاب المرحلة الثانوية، وتنفذ علي مدار أكثر من 10 سنوات، كما تعد من أكبر المسابقات العلمية، وأن هذه المسابقة تعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمى للوصول لمشروع جديد يسهم فى حل مشكلة فى إحدى المجالات العلمية من خلال إتباع منهجية البحث العلمى الصحيحة، وأنه يتم ترشيح الفائزين للاشتراك فى المسابقة الدولية التى تضم أكثر من 80 دولة حول العالم.

وشارك أكثر من ثلاثة آلاف طالب من خلال المعارض التمهيدية التى أقيمت على مستوي الإدارات التابعة للمديريات التعليمية، وتم التصعيد من خلالها لعدد 283 مشروع، و قد تمت التصفية على مرحلتين، المرحلة الأولي (أون لاين) وتم التحكيم للمشروعات بجلسات تحكيمية أسفرت عن انتقاء 95 مشروع للمشاركة في التصفيات النهائية، والتي تم إقامتها في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، و تم تصعيد عدد 9 مشروعات جماعية، وترشيح 18 طالب، ليمثلوا جمهورية مصر العربية في المسابقة الدوليه (isef) بالولايات المتحدة الأمريكية.

والطلاب الفائزين هم علي النحو التالي: الطالب أحمد أيمن محمد، والطالب محمد صبري عبد السميع بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالسادات، في مجال الهندسة الطبية.

وفي مجال العلوم النفسية والسلوكية فاز مشروعين للطالبات سما محمد فتحي والطالبة شهد محمد فتحي، والطالبة رحمه وائل سليمان، والطالبة بسمله خالد أحمد بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية.

كما فاز الطالب محمد أحمد حسن، والطالبة جني أحمد حسن بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور في مجال علوم المواد.

وفاز الطالب أحمد عاطف محمد مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالسادات، والطالبة فريدة فتحي محمد مدرسة الفاروق الإسلامية للغات في مجال علوم الارض والبيئة.

كما فاز الطالب يس مصطفي علوى، والطالب عبد الله محمد سعد بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ببني سويف فى مجال الطب والصحة.

وفاز الطالب إبرام وديع نبي، والطالب نور الدين شعبان عبد العزيز بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية في مجال الطاقة الفيزيائية، وفي مجال الروبوتات فاز الطالب محمد حماده فهمي، و يوسف حسن محمد بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالعبور، وفي مجال الأنظمة المدمجة فازت الطالبة لبنا وليد محمد، وهبه وليد حسني بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمعادي.

وفى نهاية الحفل تم تكريم الطلاب الفائزين وتقديم شهادات تقديرًا لهم وحثهم على البحث والإبداع.