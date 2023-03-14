شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الدقى يقود حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة كوبرى الخشب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حي الدقي بمحافظة الجيزة، حملاته اليومية المفاجئة، لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام؛ لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على الطريق العام بمنطقتي كوبرى الخشب، والبحوث، وذلك استجابة فورية لشكاوى المواطنين.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن حي الدقي شن مساء أمس الأحد، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمود العجيزي، ومباحث المرافق، حملة ليلية على شارع أبو بكر الصديق، أسفرت عن ضبط نادي صحي يدار دون ترخيص، وتحرير 6 محاضر تالف رصف لغسيل سيارة أمام مسجد مصطفى محمود، وتحرير غرامات فورية للمخالفين، كما شهدت رفع إشغالات الكافيهات من شارع عبد الحميد لطفي وإيداع المضبوطات في مخازن الحي، ومراجعة تراخيص المحلات وأكشاك الورد والحلوى الجافة.