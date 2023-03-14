شكرا لقرائتكم خبر عن شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف: انتشار المعدات تحسبا لسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي معداتها على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة، وذلك وفقاً لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن وجود فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.

هذا وقد شهدت محافظات المنوفية والشرقية ودمياط سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة وغزيرة.

وتقوم الشركة القابضة وشركاتها التابعة بالمتابعة الدائمة والمستمرة للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للتعامل الفورى مع مياه الأمطار.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على المناطق الداخلية لمحافظة مطروح وأيضا على مناطق محدودة من الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق قد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة قد تكون متوسطة على بعض المناطق على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظة البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا على طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ والطور وسانت كاترين ورفح ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على شمال ووسط الصعيد.