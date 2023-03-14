شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: الرئيس السيسي يتابع ما يحدث في قناة السويس يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أضاف الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلبي طلبات هيئة قناة السويس بهدف رفع قدرات القناة لتحقيق مزيد من النجاحات باستمرار، متابعا: "الفضل يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإذا لم يكن هناك قناة سويس جديدة كانت قد حدثت أزمة كبيرة، لأن القناة كانت تشهد عبور 40 سفينة يوميا فقط".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "المصريين عليهم أن يفتخروا بقناة السويس والرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتابع ما يحدث في قناة السويس بشكل يومي.

وأكمل: "كل سنة قناة السويس تحقق أرقام أفضل رغم الأزمات العالمية، والهيئة تتماشى مع آليات السوق باستمرار، وتقدم حوافز وغيره للسفن".