شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: النماذج الاسترشادية نتدرب من خلالها على شكل الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، نظمنا مؤتمر صحفى حول كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، وتم التوجية بطرح جداول الثانوية العامة وطرح النماذج الاسترشادية والتى تهدف للتعرف على شكل الأسئلة والتدريب عليها.

وأضاف شادى زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة "dmc"، تم تحديد مواعيد الامتحانات منذ 23 فبراير وذلك لطمئنة الطلاب وتعريفهم قبلها بفترة تتيح لهم التحكم فى الوقت.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.