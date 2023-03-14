شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض مع مسئولى "جنرال موتورز" الفرص الاستثمارية للشركة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، اجتماعًا مع أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، وكيل شركة "جنرال موتورز" الأمريكية؛ لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية للشركة في السوق المصرية؛ وذلك بحضور جاك آبال، مدير شركة جنرال موتورز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودانيل آر فرايكس، نائب رئيس الشركة للعلاقات الدولية وشئون السياسات العامة الدولية، وشارون نيشي، رئيسة شركة جنرال موتورز في مصر.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات العمل الممتدة مع شركة جنرال موتورز على مدار العقود الماضية، معرباً عن ترحيب الحكومة بخطط الشركة للتوسع فى انتاج طرازات جديدة من السيارات داخل مصر.

من جانبه، أكد أنكوش آرورا على اقتناع شركة "جنرال موتورز" بالإمكانات التي تمتلكها مصر في مجال صناعة السيارات، خاصة مع إصدار الحكومة لبرنامج تنمية صناعة السيارات فى مصر.

وقال إن الشركة فخورة بتواجدها في السوق المصرية منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث تعتبر مصر هي مركز الشركة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط في قطاع تجميع السيارات.

وأشار "أورورا" إلى أن شركة "جنرال موتورز" تبيع ما تنتجه محليا للسوق في مصر، "حيث إنه على مدار السنوات الخمس الماضية، كانت 90% من مبيعاتنا في السوق المحلية منتجة داخل مصر".

وأوضح أن الشركة ضخت رأس مال أجنبي مباشر بقيمة 90 مليون دولار في عام 2018 من قبل المساهمين الرئيسيين.

كما واصلت "جنرال موتورز مصر" استثمار حوالي 15 مليون دولار في السنوات الخمس الماضية (2018-2022) كجزء من تحول المصنع لتعزيز السلامة والإنتاجية، ومعايير الجودة.

وعرض الرئيس التنفيذى لمجموعة المنصور للسيارات تفاصيل خطط الشركة لضخ 16 مليون دولار استثمارات فى برنامج لتصنيع طرازات جديدة من السيارات فى مصر، وهو ما كان محل ترحيب من رئيس الوزراء، مؤكداً عزم الحكومة تذليل أية صعوبات قد تواجه الشركة.