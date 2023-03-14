شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر تستضيف 6 ملايين إنسان ولا نزايد أو نقول "لاجئ" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي: مصر تستضيف 6 ملايين إنسان ولا نزايد أو نقول "لاجئ"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك تطرقت إلى العديد من الموضوعات، متابعا: "تحدثنا في موضوعات كثيرة منها موضوعات حقوق الإنسان.. وهنا تحدثنا بصراحة عن رؤية مصر عن هذه الموضوع المهم.. وحريصون جدا في كل مناسبة نتكلم مع أصدقائنا الأوروبيين أنه لينا رؤية مهمة جدا بنطرحها في أهمية هذه الموضوع.. وتعتمد على التطوير والاهتمام بحياة الإنسان في كافة المجالات وفق المعايير الخاصة بالمنظمات الدولية في هذا المجال".
الرئيس السيسي: ما فيش فرصة أن مصر تتحمل أى نقص للمياه ولازم اتفاق لسد النهضة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك تطرقت إلى ملف سد النهضة، قائلا: "تحدثنا عن ملف سد النهضة ووجدت توافق وتفاهم من جانب رئيسة الوزراء في أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. 10 سنوات من الجهد والحرص على إيجاد حل مناسب مع الأشقاء في إثيوبيا".
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري دعم التنمية في القارة الأفريقية، متابعا: "مهم أوي إيجاد حل يساهم في تقليل تحرك ونزوح المواطنين من أفريقيا إلى أوروبا أملا في مستقبل وحياة أفضل.. وخلق فرص عمل ومشاريع داخل الدول الأفريقية ويساهم في حل هذه المسألة".
وجهت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدركسن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوتها لزيارة مصر، قائلة: "أشكر الرئيس السيسي لدعوتي لزيارة هذا البلد الجميل، ونحن تباحثنا من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ والطاقة الخضراء، وأعتبر مصر شريكا قويا للدنمارك وأوروبا في هذه القضية".
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع البعثة الأممية من أجل الدفع بالحل السياسي قدماً في سوريا الشقيقة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، اليوم، التوقيع على تمديد اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين مصر والدنمارك.
التعليم تعلن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى
مفتي الجمهورية: احتكار السلع ممنوع شرعا ويدل على انعدام ضمير المحتكر
أكد مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، أن دار الإفتاء تحرص كل عام مع اقتراب شهر رمضان المعظم على وضع استراتيجية خاصة للعمل طوال الشهر الكريم، مشيرا إلى أن خطة الدار ترتكز هذا العام على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية لإيصال رسالتها، وفي سبيل ذلك تعمل على تعزيز فريق الفتوى الهاتفية والإلكترونية من أجل إتاحة الفرصة لتلقي أكبر عدد من تساؤلات الناس فيما يتعلق بالشهر الكريم.
تفتح الحديقة أبوابها يومياً من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 عصرا بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات، وذلك طوال أيام الأسبوع ما يوم عدا الثلاثاء، الذى يعتبر راحة أسبوعية، لكن يمكن دخول أفواج سياحية فقط بحجز مسبق من باب رقم " 1 " باب الإدارة فقط.
إسرائيل تفرج عن شيخ أسرى فلسطين فؤاد الشوبكى بعد قضاء 17 عاما بالأسر
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، اليوم الإثنين، عن شيخ الأسرى الفلسطينيين اللواء فؤاد الشوبكي، بعد اعتقال استمر 17 عامًا في الأسر.