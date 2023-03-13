شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أكشاك مخالفة ومصادرة 150 حالة إشغال فى حملة بالوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الوراق بتكثيف حملات رفع الإشغالات اليومية وإزالة التعديات على الطريق العام؛ لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وفي هذا الإطار، شن حي الوراق وبالتعاون مع شرطة المرافق اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، أسفرت عن رفع كشك مخالف متعدى على الطريق ويعمل دون ترخيص بشارع العروبة، وإزالة سور لتجهيز مغسلة مخالفة دون ترخيص بمنطقة كفر السلمانية.

وفي حملة إشغالات مسائية لرفع التعديات والمخالفات من حرم الطريق من أمام المحلات والمقاهي والباعة الجائلين، تم مصادرة 150 حالة إشغال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها، وذلك بمتابعة اللواء أحمد السكري رئيس حي الوراق.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.



إزالة أكشاك