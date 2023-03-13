شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى الخليج 365.. الرئيس السيسى: مصر لا يمكن أن تتحمل نقص المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها المؤتمر الصحفى للرئيس السيسى مع رئيسة وزراء الدنمارك.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك: مصر لا يمكن أن تتحمل نقص المياه وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة.. المباحثات تطرقت للتعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.. استقرار دول المنطقة المتأزمة سيؤدى 03 إلى توقف الهجرة غير الشرعية.. وميتا فريدركسن: مصر بلد قوى فى مجالات عديدة وله القيادة فى مواجهة تغير المناخ

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