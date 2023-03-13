شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران توقع بروتوكولات تعاون خلال مشاركتها فى بورصة برلين الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش مشاركتها بفاعليات بورصة برلين الدولية ITB خلال الفترة من7 حتى 9 مارس الجارى، وقعت شركة مصر للطيران بروتوكول تعاون مع عدد من وكلاء السياحة ومنظمي الرحلات على رأسهم شركتي Phoenix و Trendtours الألمانية وشركة .Berge& Meer

وخلال الفاعليات صرح الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن التعاقد مع شركة Phoenix سيمتد خلال موسم الشتاء القادم لمدة ستة أشهر ويتضمن نقل عدد يتراوح بين 2000 إلى 3000 سائح خلال تلك الفترة، فيما يشمل التعاقد مع شركة Trendtours نقل مجموعات من السياح من مدن فرانكفورت وميونيخ وبرلين إلى الأقصر مباشرةً بإجمالي 3300 راكب.

وتابع الطحطاوي، انه تم توقيع عقد مع شركة Berge& Meer لنقل مجموعات من السائحين من مدن فرانكفورت وميونخ وبرلين إلى الغردقة والأقصر بإجمالي 2000 راكب.

وأضاف الطحطاوي أن مصر للطيران تسعى من خلال شركائها من وكلاء السياحة للمساهمة بقوة في تنشيط الحركة الجوية السياحية في مصر وزيادة عدد الركاب لخدمة الوجهات السياحية مثل الأقصر وأسوان والغردقة.