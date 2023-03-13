شكرا لقرائتكم خبر عن الصرف الصحى بالقاهرة تنفذ حملات للتوعية بترشيد المياه فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، في تنفيذ ندوات التوعية المائية لطلاب المدارس بحي روض الفرج، ضمن فعاليات اليوم الرابع للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه مارس 2023.

وأكد المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، على أهمية توعية طلاب المدارس بترشيد استهلاك المياه وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى. وأضاف رئيس صرف القاهرة الكبرى، أنه تم تنفيذ ندوات للتوعية المائية بمدارس الحرية الرسمية الثانوية والابتدائية، السيدة عائشة الإبتدائية، تضمنت تنفيذ ورش لتعليم السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة وعمل مسابقات وتوزيع جوائز علي الطلاب وألعاب تفاعلية تهدف إلي تعزيز مفهوم التوعية المائية.



جانب من الحملات