شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بحوث الإلكترونيات ينظم ورشة عمل حول قوة المغناطيسات النانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون والتنسيق بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مع المراكز البحثية والجامعات الدولية المتميزة، بما يُسهم في دعم البحث العلمي، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية استفادة كل جانب من الآخر؛ لتحقيق رؤية الوزارة، بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفى هذا الإطار، أشارت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى تنظيم المعهد ورشة عمل بعنوان "تكمن القوة والجمال فى الأشياء الصغيرة: قوة المغناطيسات النانوية فى التقنية العالية وعلاج السرطان"، للدكتور أحمد الجندى أستاذ الفيزياء ومدير معمل المواد الحيوية والمغناطيسات النانوية بقسم الفيزياء جامعة تكساس فى إلباسو، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.

وأضافت رئيس المعهد أن تنظيم ورشة العمل يأتى فى إطار التواصل مع العلماء بالجامعات والمراكز البحثية الدولية؛ لدعم البحث العلمى وتطويره، وبناء التعاون والشراكات العالمية فى مجالات البحث العلمى، من خلال إلقاء المحاضرات العامة، وتنظيم ورش العمل والندوات العلمية، مضيفة أن تنظيم مثل تلك اللقاءات يُثري المجتمع البحثي من خلال الاستفادة من مشاركات العلماء المتميزين وأفكارهم وخبراتهم فى العلوم المختلفة.

وخلال فعاليات ورشة العمل، أشار الدكتور أحمد الجندى أستاذ الفيزياء ومدير معمل المواد الحيوية والمغناطيسات النانوية بقسم الفيزياء جامعة تكساس إلى أنه يتم استخدام المغناطيسات النانوية كأحد الطرق المستخدمة في علاج السرطان، عن طريق توليد الحرارة داخل الأورام السرطانية بتطبيق مجال مغناطيسي خارجي، وهو ما يزيد من درجة حرارة الورم المراد العلاج منه بتدمير الخلايا المريضة.

ولفت الدكتور الجندي إلى مجالات التعاون خلال الفترة القادمة بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة تكساس، ومنها: الإشراف على مشروع بطاريات الليثيوم، وتدريب متدربين من معهد بحوث الإلكترونيات بمعامل جامعة تكساس، وإعداد برنامج تدريبي مشترك للمهتمين بمجال تطبيقات النانوتكنولوجي، بالإضافة إلى أنه جار الاتفاق بين الطرفين لتنظيم المؤتمر الثالث للنانوتكنولوجي.

وعلى هامش فعاليات ورشة العمل، قام د. أحمد الجندي‎ بجولة تفقدية للمعامل المركزية، ومنها: معمل تصنيع الدوائر الإلكترونية، معمل إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، معمل تصنيع البطاريات، معمل جهاز XRD، معمل قياس الموجات الميلليمترية، معمل قياس الامتصاص النوعى، ومعامل النمذجة، وكذلك الاطلاع على منتجات ومخرجات المعهد، وأشاد الجندي بالبنية التحتية التكنولوجية والعلمية للمعهد، مشيرًا لجاهزية المعهد لتنفيذ والإشراف على الغرفة النظيفة شبه الصناعية الجارى إنشاؤها.

وفي ختام الجولة، قدمت د.شيرين محرم درع المعهد للدكتور أحمد الجندى.

جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد الجندى يعد أحد أهم علماء النانوتكنولوجي على مستوى العالم، وحاصل على الدكتوراه من جامعة هايدلبيرج بألمانيا عام 2011، فضلًا عن حصوله على منح عديدة لأبحاث ما بعد الدكتوراه من جامعات عريقة مثل جامعة فيرجينيا، وجامعة ديلوار، ونشر أكثر من 100 بحث ما بين مقالات وكتب، فضلًا عن مشاركته في أكتر من 50 مؤتمرًا عالميًا، ولديه أكتر من براءة اختراع دولية، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز والمشاريع العلمية، ويشغل حاليًا منصب أستاذ ومدير معمل المواد الحيوية والنانوماجنتس بقسم الفيزياء في جامعة تكساس إلباسو بالولايات المتحدة الأمريكية.

شارك فى فعاليات ورشة العمل السادة رؤساء الأقسام العلمية، ورؤساء المعامل المتخصصة بمعهد بحوث الإلكترونيات، وعدد من أعضاء هيئة البحوث، ونخبة من الخبراء والعلماء المعنيين بمجال الفيزياء، فضلًا عن مشاركة عدد من طلاب الجامعات، وحملة الماجستير والدكتوراه، وممثلين عن قطاعي البحث العلمي والصناعة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء بالخارج.



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جانب من الورشة