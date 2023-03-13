شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا مهمة فى مؤتمر الرئيس السيسى مع رئيسة وزراء الدنمارك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك، تطرقت إلى ملف سد النهضة، قائلا: "تحدثنا عن ملف سد النهضة، ووجدت توافقا وتفاهما من جانب رئيسة الوزراء، في أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. 10 سنوات من الجهد والحرص على إيجاد حل مناسب مع الأشقاء في إثيوبيا".

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة وزراء الدنمارك.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، "ميتا فريدركسن" رئيسة وزراء الدنمارك التى تقوم بزيارة لمصر لمدة 3 أيام



مؤتمر الرئيس السيسى مع رئيسة وزراء الدنمارك (1)

تناولت المباحثات أهمية تطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات

إمكانية التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين

أهمية إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية

قال الرئيس السيسى:

لم يخرج قارب أو شخص واحد إلى أوروبا عبر حدود مصر البحرية أو البرية منذ سبتمبر 2016



مؤتمر الرئيس السيسى مع رئيسة وزراء الدنمارك (2)

هناك التزام إنسانى بأن مصر لن تكون معبرًا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين إنسان.. ولا نذكر كلمة لاجئ ولا نزايد على أحد

من الضرورى دعم التنمية في أفريقيا وإيجاد حل يقلل النزوح من القارة إلى أوروبا

الحرب الروسية الأوكرانية لها تداعيات كبيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم كله

تحدثنا عن ملف سد النهضة ووجدنا توافقًا من جانب رئيسة وزراء الدنمارك فى أهمية الوصول لاتفاق ملزم

10 سنوات من الجهد في قضية سد النهضة والحرص على إيجاد حل مناسب مع الأشقاء في إثيوبيا



مؤتمر الرئيس السيسى مع رئيسة وزراء الدنمارك (3)

نتفهم التنمية في إثيوبيا ومستعدون للتعاون أيضًا لكن دون تأثير على المواطن المصرى

مصر الدولة الأكثر جفافًا في العالم.. وما فيش فرصة لتحمل أي نقص للمياه

مستعدون لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية فى مصر

"ميتا فريدركسن" رئيسة وزراء الدنمارك:

أشكر الرئيس السيسي لدعوتي لزيارة هذا البلد الجميل



مؤتمر الرئيس السيسى مع رئيسة وزراء الدنمارك (4)

أعتبر مصر شريكًا قويًا للدنمارك وأوروبا فى قضية المناخ

مصر تقود العالم لمواجهة التغيرات المناخية وأشكر الرئيس السيسى على هذا الدور

مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبى فى ملف الهجرة غير الشرعية

الكثير فى أفريقيا ومصر يسددون ثمن الحرب نتيجة أزمتى الغذاء والطاقة

مصر بلد قوى فى مجالات عديدة وحجم التعاون معها زاد بشكل كبير فى الفترة السابقة

مصر مصدر إلهام كبير لنا لبناء شركات قوية ويسعدني أن العلاقة مع مصر أصبحت أكثر قوة