شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الكويتى: مصر متحف مفتوح على التنوع الحضارى وتمثل تاريخ العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيرى، أن مصر تعتبر تاريخ العالم، فهي متحف مفتوح لتنوع التراث الحضاري والثقافي بها، وأن العديد من متاحف العالم لديها آثار مصرية تتناول التاريخ الإنساني.

وأكد وزير الإعلام والثقافة الكويتي أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الحفاظ على التراث والتنمية الثقافية الشاملة، وأن هناك انفتاحا كويتيا نحو اكتساب الخبرات في كافة المجالات، لتحقيق نمو وتنمية شاملة ووفق إستراتيجية الدولة 2030.

وقال وزير الإعلام الكويتي خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على هامش مهرجان القرين الثقافي في دورته 28 ، بمشاركة سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت ولفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت، إن مصر حاليا تشهد تطور وتنمية شاملة في كافة المجالات مشيرا إلى أن التطور والتحديث مستمر بحيث أن مصر اليوم غير غدا كل يوم بها جديد نحو التطوير والتحديث تشمل المرافق والطرق والبنية التحتية والتنمية المستدامة بكافة المجالات.

وأضاف وزير الإعلام الكويتي خلال اللقاء أن توجيهات القيادة السياسية في دولة الكويت بالاهتمام بالمرأة وإسناد لها المناصب القيادية في كافة المجالات لما أثبتت المرأة الكويتية من قدرة على تولي تلك المناصب بما يعود بالنفع العام على الدولة وتحقيق أهدافها مشيرا إلى أن الكويت تسعى لتقديم هويتها وثقافتها وإبداعاتها للعالم العربي بشكل خاص.

من جانبها قالت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني أن التعاون المصري الكويتي يمتد لعقود طويلة ودائما هناك اتفاق في الرؤى خاصة في المجال الثقافي وأن كافة مؤسسات وزارة الثقافة دائما مفتوحة للحوار والشراكة مع دولة الكويت وكافة الدول العربية.

وأضافت أن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على الأرت الثقافي العربي وذلك من خلال ألية للتعاون مع الدول العربية للحفاظ على ذلك التراث عن طريق تسجيل ذلك الأرت الثقافي في الأليسكو " المنظمة العربية للثقافة والعلوم " مؤكدة على أهمية التعاون خاصة مع الكويت لما لديها من مكانة كبيرة لدينا .